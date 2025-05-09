Інавгурація Папи Римського Лева XIV відбудеться 18 травня

Про це повідомляє Reuters.

Також 21 травня відбудеться перша загальна аудієнція Лева XIV.

Vatican News пише, що сьогодні, 9 травня, новий понтифік відслужив першу месу в Сикстинській каплиці: він провів її разом з усіма кардиналами після завершення конклаву.

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Зокрема, Лев XIV подякував кардиналам.

"І я знаю, що можу розраховувати на співпрацю кожного з вас, щоб ми і надалі як церква, як спільнота друзів Ісуса, як віруючі звіщали Добру Новину, проголошували Євангеліє", - додав він.