Інавгурація Папи Римського Лева XIV відбудеться 18 травня
Новообраний Папа Римський Лев XIV 18 травня проведе офіційну інавгураційну месу на площі Святого Петра у Ватикані
Про це повідомляє Reuters.
Також 21 травня відбудеться перша загальна аудієнція Лева XIV.
Vatican News пише, що сьогодні, 9 травня, новий понтифік відслужив першу месу в Сикстинській каплиці: він провів її разом з усіма кардиналами після завершення конклаву.
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Зокрема, Лев XIV подякував кардиналам.
"І я знаю, що можу розраховувати на співпрацю кожного з вас, щоб ми і надалі як церква, як спільнота друзів Ісуса, як віруючі звіщали Добру Новину, проголошували Євангеліє", - додав він.
- У четвер, 8 травня, кардинали обрали нового Папу Римського з третьої спроби: ним став Роберт Френсіс Превост зі США, який узяв ім'я Лев XIV.
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