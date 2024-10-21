Індія повернула 85 своїх громадян, завербованих до російської армії

Про це повідомляє Hindustan Times.

Як заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, країна перебуває в "дуже тісному контакті" з міністерствами закордонних справ та оборони Росії в питаннях індійців, які були завербовані для участі в бойових діях в армії РФ.

Місрі також додав, що Індія повернула останки деяких людей, які "загинули під час конфлікту".

"Наскільки ми розуміємо, близько 20 осіб все ще залишаються (в російській армії – ред.), і ми наполягаємо на тому, щоб наші партнери якнайшвидше звільнили всіх індійців, що залишилися в збройних силах Росії", - сказав індійський міністр.

Очікується, що питання звільнення решти індійців обговорюватиметься на зустрічі прем'єр-міністра Нарендри Моді і Володимира Путіна на полях саміту БРІКС в російському місті Казань 22 жовтня.