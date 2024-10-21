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Головна Світ Індія повернула 85 своїх громадян, завербованих до російської армії

Індія повернула 85 своїх громадян, завербованих до російської армії

Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
21:04
Світ Індія росія прапор

У понеділок, 21 жовтня, Індія повернула із зони бойових дій 85 своїх громадян, яких обманом змусили підписати контракт із армією РФ та відправили на війну проти України

Зміст

Про це повідомляє Hindustan Times.

Як заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, країна перебуває в "дуже тісному контакті" з міністерствами закордонних справ та оборони Росії в питаннях індійців, які були завербовані для участі в бойових діях в армії РФ.

Місрі також додав, що Індія повернула останки деяких людей, які "загинули під час конфлікту".

"Наскільки ми розуміємо, близько 20 осіб все ще залишаються (в російській армії – ред.), і ми наполягаємо на тому, щоб наші партнери якнайшвидше звільнили всіх індійців, що залишилися в збройних силах Росії", - сказав індійський міністр.

Очікується, що питання звільнення решти індійців обговорюватиметься на зустрічі прем'єр-міністра Нарендри Моді і Володимира Путіна на полях саміту БРІКС в російському місті Казань 22 жовтня.

  • У вересні Індія повернула із зони бойових дій ще 45 завербованих до лав армії РФ громадян.
Теги:
Росія
Індія
російська армія
Війна з Росією
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