Індія повернула 45 своїх громадян, завербованих Росією на війну в Україні
Індія повернула із зони бойових дій 45 своїх громадян, яких незаконно завербували до російської армії на війну проти України
Про це повідомили в МЗС України, передає індійський телеканал NDTV.
Під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що Росія демобілізує всіх громадян Індії, які були незаконно призвані в російську армію і згодом були змушені воювати на полях боїв в Україні.
За даними телеканалу, ще 50 індійців залишаються в російському війську. Індія активно працює над їх поверненням додому.
Згідно з повідомленням, індійців заманюють до російської армії обманом: через соціальні мережі та місцевих агентів. Їм пропонували роботу або вступ до "приватних університетів". Однак, коли ті приїжджали до Росії у них відбирали паспорти і відправляли на фронт.
NDTV пише, що Росія завербувала близько ста індійців для участі у війні в Україні, з яких четверо загинули. Індійська поліція заарештувала щонайменше чотирьох людей, причетних до мобілізації громадян Індії до російської армії.
- Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебував з візитом у Росії 9 липня, на зустрічі з російським диктатором Путіним говорив про повернення додому індійців, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України.
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