Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, новий завод у штаті Гуджарат випускатиме транспортні літаки для заміни застарілого флоту індійських збройних сил. Завод був побудований у партнерстві Airbus SE та Tata Advanced Systems.

Очікується, що іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес та його індійський колега Нарендра Моді офіційно відкриють підприємство у понеділок, 28 жовтня.

Згідно з контрактом вартістю 219 мільярдів рупій ($2,6 млрд), підписаним три роки тому, Індія отримає 56 літаків C-295, з яких 16 вироблять в Іспанії, а решту – на індійському заводі.

Перші літаки почнуть постачати у 2026 році, а фінальну партію очікують в серпні 2031 року.

Bloomberg додає, що цей проєкт також залучає індійські державні компанії, такі як Bharat Electronics Ltd. та Bharat Dynamics Ltd., які займуться виробництвом компонентів для літаків. Спочатку в індійських C-295s частка місцевих комплектуючих складе близько половини, але надалі планується її збільшення до 75%.