Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків

Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків

Світлана Кравченко
28 жовтня, 2024 понедiлок
14:04
Світ

Індія відкриває свій перший приватний завод із виробництва військових літаків. Таким чином країна прагне знизити залежність від імпорту військової техніки

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, новий завод у штаті Гуджарат випускатиме транспортні літаки для заміни застарілого флоту індійських збройних сил. Завод був побудований у партнерстві Airbus SE та Tata Advanced Systems.

Очікується, що іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес та його індійський колега Нарендра Моді офіційно відкриють підприємство у понеділок, 28 жовтня.

Згідно з контрактом вартістю 219 мільярдів рупій ($2,6 млрд), підписаним три роки тому, Індія отримає 56 літаків C-295, з яких 16 вироблять в Іспанії, а решту – на індійському заводі. 

Перші літаки почнуть постачати у 2026 році, а фінальну партію очікують в серпні 2031 року.

Bloomberg додає, що цей проєкт також залучає індійські державні компанії, такі як Bharat Electronics Ltd. та Bharat Dynamics Ltd., які займуться виробництвом компонентів для літаків. Спочатку в індійських C-295s частка місцевих комплектуючих складе близько половини, але надалі планується її збільшення до 75%.

  • Нещодавно, 26 жовтня, представники України та Індії провели робочу зустріч, під час якої розглянули можливості для співпраці в галузі оборонної промисловості.
Теги:
Новини
Індія
військові
Технології
Авіація
Читайте також:
танк Т-90С
Автор Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
Автор Андрій Кокотюха
27 жовтня, 2024 неділя
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Куркіна
25 жовтня, 2024 п'ятниця
Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книги, донати
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
28 жовтня
15:16
Евакуація
Із прикордоння Сумщини потрібно евакуювати близько 20 тис. людей, - ОВА
15:12
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:11
Окупанти
Закатували до смерті жителя Ізюма: троє окупантів отримали підозри
15:00
Ексклюзив
окупанти
"На фронті в росіян є проблеми": військовий експерт Лакійчук пояснив, чому Росія перекидає резерви між напрямками
14:41
Литва прапор
У Литві в другому турі парламентських виборів перемогла опозиція
14:39
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
"Не вдавалося це зробити з липня": розвідка Британії зафіксувала просування окупантів у Часовому Яру
14:34
Огляд
Ярослава Магучіх
Магучіх визнали легкоатлеткою року в Європі, а "Барселона" принизила "Реал" в Ель Класіко. Головні новини світового спорту за тиждень
14:24
Воєнний стан
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію
14:12
Національний кешбек
У межах програми "Нацкешбек" українці за вересень отримали 37,2 млн грн
14:12
дробовик Safari HG-105M
Можна застосувати проти FPV-дронів: Міноборони допустило до використання дробовик Safari HG-105M
14:05
OPINION
Блог Дмитро Лиховій
Грузії не вдалося. Головне, щоб вдалося Україні
13:47
Марк Рютте
Генсек НАТО Рютте підтвердив присутність військ КНДР на Курщині й закликав Пхеньян і Москву "припинити ці дії"
13:40
Нікополь
Російські війська вдарили дроном по Нікополю: постраждали двоє дітей
13:33
Аналітика
росія прапор занепад
Україна отримає $50 млрд кредиту від G7, а виплачуватиме його – Росія. Пояснюємо, як це стало можливо
13:26
У Миколаєві затримали ймовірного агента ГРУ РФ, який шпигував у 10 областях під виглядом військового
13:21
Володимир Зеленський
Моді може зателефонувати Путіну і змусити його повернути додому українських дітей, – Зеленський
13:17
Оновлено
Бердянськ
В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст
13:00
Іраклі Кобахідзе
Премʼєр Грузії Кобахідзе після парламентських виборів заявив, що пріоритетом уряду є євроінтеграція
12:42
Ексклюзив
грузія
Якщо ці вибори в нас вкрадуть, то Грузія перетвориться на Білорусь, - опозиційний політик Угулава
12:38
Віктор Орбан
Орбан запланував дводенний візит у Грузію. В ЄС заявили, що поїздку слід розцінювати як особисту ініціативу
12:17
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора Костіна
12:00
OPINION
Тисяча від Зеленського: де були економісти?
11:54
На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський Віталій Сердюк
Від травм, отриманих унаслідок російського обстрілу в Костянтинівці на Донеччині, помер поліцейський Віталій Сердюк
11:49
корабель рф
Росіяни змушені поповнювати запаси на своїй базі в Сирії в обхід усієї Європи, - ВМС
11:45
Володимир Зеленський і Нарендра Моді 
Ми могли б провести другий Саміт миру в Індії, – Зеленський
11:38
Ексклюзив
Допомога ВПО
Для переселенців перший внесок має бути невеликим: голова Асоціації молодих ВПО України про програму єОселя
11:38
OPINION
блог Марцін Босацький
Захід повинен зробити три речі для Грузії. Інакше він програє
11:31
осінь дощ
Де в Україні очікувати дощів 29 жовтня: прогноз від Наталки Діденко
11:18
ППО
Росія за ніч випустила по Україні 100 безпілотників: сили ППО знищили 66 дронів
11:09
Шпигував за позиціями Сил оборони, вдаючи волонтера ООН: на Донеччині затримали ймовірного агента ФСБ
11:03
Ексклюзив
армія КНДР
"Це найдешевше гарматне м'ясо в світі": експерт з питань нацбезпеки Варченко про військових КНДР
10:57
Оновлено
Армія РФ від вечора 27 жовтня атакує Україну "шахедами" та КАБами: на Харківщині постраждали 26 людей
10:50
окупанти в Маріуполі
Росіяни через значні втрати під Лиманом кидають на штурм поранених військових, - ГУР
10:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіян заманюють воювати захмарними зарплатами, а Путін знову лякає НАТО війною. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
10:33
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
"Вважаю, що Путін розколює БРІКС своєю політикою війни": Зеленський заявив про провал саміту БРІКС
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 жовтня: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
10:07
МОЗ
МОЗ призначило виконавця функцій центральної МСЕК
10:04
OPINION
Грузія: юридичний глухий кут після виборів
09:55
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ми чекали активізацію противника на Покровськ, але , ймовірно, він буде діяти південніше, - Згурець
09:49
світло
На Сумщині та Полтавщині ввели аварійні відключення світла
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV