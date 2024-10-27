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Україна та Індія розглядають співпрацю в галузі оборонної промисловості

Світлана Кравченко
27 жовтня, 2024 неділя
07:32
Світ Сметанін Герман

У суботу, 26 жовтня, представники України та Індії провели робочу зустріч, під час якої розглянули можливості для співпраці в галузі оборонної промисловості

Зміст

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей України.

Так, очільник Мінстратегпром Герман Сметанін провів зустріч з послом Індії Раві Шанкаром та військово-морським аташе Сантошем Белліаппою. 

Сторони обговорювали перспективи україно-індійської співпраці у сфері оборонної промисловості. Міністр зазначив, що Індія є стратегічним партнером для України.

"Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі, ми готові розглядати різні форми співпраці. На даному етапі важливо вивчити можливості й потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику та курс, яким ми будемо рухатись", - підкреслив Сметанін.

Своєю чергою Раві Шанкар привітав пропозицію щодо розширення співпраці та запевнив українського міністра "у підтримці з боку посольства у визначенні конкретних пропозицій".

  • Водночас нещодавно повідомлялося, що за рівнем експорту критично важливих технологій до Росії Індія піднялася на друге місце серед найбільших постачальників, на першому залишається Китай.


 

Теги:
Новини
Україна
зброя
Індія
Технології
Війна з Росією
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