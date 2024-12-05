Інститут Pantone обрав головний колір 2025 року

Про це йдеться на сайті Pantone.

"На 2025 рік Інститут кольору Pantone обирає PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, зігріваючий коричневий відтінок, просякнутий багатством. Він нагадує нам про смачні якості шоколаду та кави, відповідаючи на наше прагнення до комфорту", - йдеться у повідомленні.

Виконавчий директор Інституту кольору Pantone Марк Леатріс Айзман назвав цей колір вишуканим і пишним, але водночас невибагливим класичним. На його думку, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse розширює сприйняття коричневого кольору від скромного і приземленого до амбіційного і розкішного.

Зазначено, що цей колір може бути самостійним або слугувати універсальною основою, покращуючи широкий спектр палітр і застосувань - від мінімалістичних до багатих на деталі дизайнів у всіх галузях.

Довідково. Інституту кольору США Pantone - розробник професійних колірних стандартів і цифрових рішень для індустрії дизайну. Інститут понад 20 років обирає колір року, який стає орієнтиром для дизайнерів одягу, інтер'єрів і меблів, графічних дизайнерів, візажистів.