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Інститут Pantone обрав головний колір 2025 року

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
17:52
Світ Інститут кольору Pantone обрав головний колір 2025 року

Інститут кольору Pantone назвав головний колір наступного 2025 року: ним став відтінок коричневого 17-1230 Mocha Mousse

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Про це йдеться на сайті Pantone. 

"На 2025 рік Інститут кольору Pantone обирає PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, зігріваючий коричневий відтінок, просякнутий багатством. Він нагадує нам про смачні якості шоколаду та кави, відповідаючи на наше прагнення до комфорту", - йдеться у повідомленні.

Виконавчий директор Інституту кольору Pantone Марк Леатріс Айзман назвав цей колір вишуканим і пишним, але водночас невибагливим класичним. На його думку, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse розширює сприйняття коричневого кольору від скромного і приземленого до амбіційного і розкішного.

Зазначено, що цей колір може бути самостійним або слугувати універсальною основою, покращуючи широкий спектр палітр і застосувань - від мінімалістичних до багатих на деталі дизайнів у всіх галузях. 

Довідково. Інституту кольору США Pantone - розробник професійних колірних стандартів і цифрових рішень для індустрії дизайну. Інститут понад 20 років обирає колір року, який стає орієнтиром для дизайнерів одягу, інтер'єрів і меблів, графічних дизайнерів, візажистів.

  • Кольором 2023 року був Pantone 18-1750 Viva Magenta, який назвали "малиново-червоним тоном, що представляє баланс між теплим і холодним". 
  • Кольором 2024 обрали "колір оксамитового ніжного персика, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло та серце" - 13-1023 Peach Fuzz. 
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