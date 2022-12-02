Pantone назвав головний колір 2023 року
Інститут кольору Pantone назвав тон наступного 2023 року – ним став малиново-червоний 18-1750 Viva Magenta
Про це йдеться на сайті Інституту кольору США Pantone.
Відомство представило кольором 2023 року - Pantone 18-1750 Viva Magenta назвали "малиново-червоним тоном, що представляє баланс між теплим і холодним".
"Це відтінок, укорінений у природі, що походить з родини червоних і зображає новий сигнал сили. Viva Magenta - сміливий і безстрашний, колір, що пульсує, насиченість якого сприяє радісному й оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу", - йдеться в повідомленні.
Кольором цього року був PANTONE 17-3938 або Very Peri, який поєднує в собі якості синього, але одночасно має фіолетово-червоний відтінок.
Довідково. Інституту кольору США Pantone - розробник професійних колірних стандартів і цифрових рішень для індустрії дизайну. Інститут понад 20 років обирає колір року, який стає орієнтиром для дизайнерів одягу, інтер'єрів і меблів, графічних дизайнерів, візажистів.
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