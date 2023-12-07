Pantone обрав головний колір 2024 року

Про це Інститут повідомив у instagram.

Вказано, що це колір оксамитового ніжного персика, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло та серце. Його назвали "подарунком для органів чуття, що створює симбіоз між відчуттями смаку, зору, дотику та нюху".

"Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до єдності з іншими та почуття, які воно породжує. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляє свіжий підхід до нової м'якості. Витончено чуттєвий PANTONE 13-1023 Peach Fuzz - це сердечний персиковий відтінок, що дарує ніжність і несе в собі послання про турботу, спільність і співпрацю",- йдеться у повідомленні.

Довідково. Інституту кольору США Pantone - розробник професійних колірних стандартів і цифрових рішень для індустрії дизайну. Інститут понад 20 років обирає колір року, який стає орієнтиром для дизайнерів одягу, інтер'єрів і меблів, графічних дизайнерів, візажистів.