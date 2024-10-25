Іран готується, але намагається уникнути війни з Ізраїлем, попри втрати союзників у Лівані та Газі, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

Четверо іранських офіційних осіб заявили, що верховний лідер Алі Хаменеї, наказав військовим розробити кілька військових планів для відповіді на напад Ізраїлю. Масштаб будь-якої відплати Ірану, за їх словами, значною мірою залежатиме від жорстокості атак Ізраїлю. Проте Тегеран може не реагувати, якщо Ізраїль вдарить лише по обмеженій кількості військових об'єктів та складів озброєння.

Двоє співрозмовників з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), зазначили, що Іран обов'язково відповість, якщо Ізраїль вдарить по нафтових об'єктах, ядерних установках або по високопосадовцях. Зокрема, не виключена атака з використанням до 1000 балістичних ракет або порушення енергопостачання в регіоні.

NYT пише, що останніми тижнями Іран намагається зміцнити альянси з регіональними арабськими країнами, але водночас попереджає їх, що будь-яка допомога Ізраїлю під час атаки, зробить їх законною мішенню.

Два джерела зазначили, що в усіх прикордонних провінціях були розгорнуті старші генерали, які командували батальйонами в Іраку та Сирії, а тепер воюють з бойовиками "Ісламської держави". Занепокоєння викликає те, що озброєні етнічні сепаратистські групи і бойовики, такі як ІДІЛ, можуть здійснити напади і спровокувати заворушення, якщо Іран вступить у війну.