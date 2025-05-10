Іран найближчим часом може передати РФ пускові установки для балістичних ракет малої дальності, - Reuters

Про це інформує Reuters, посилаючись на двох західних чиновників з безпеки й регіонального чиновника.

Вказано, що йдеться про пускові установки Fath-360 з радіусом дії 120 км. Видання пише, що таке постачання, якщо воно відбудеться, посилить Росію у війні проти України й підтвердить поглиблення зв'язків між Москвою і Тегераном у сфері безпеки.

Аналітики вважають, що Fath-360 можуть стати новою зброєю, яку росіяни застосують для обстрілу українських військ, розташованих поблизу прикордоння РФ.

Співрозмовники видання кажуть, що це постачання неминуче. Втім, вони відмовилися надати більш детальну інформацію, в тому числі про те, чому, на їхню думку, пускові установки не були доставлені разом з ракетами.

Міністерство оборони Росії й місія Ірану в ООН не відповіли на запити про коментарі.