Іран найближчим часом може передати РФ пускові установки для балістичних ракет малої дальності, - Reuters
Іран готується поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності: це може статися найближчим часом
Про це інформує Reuters, посилаючись на двох західних чиновників з безпеки й регіонального чиновника.
Вказано, що йдеться про пускові установки Fath-360 з радіусом дії 120 км. Видання пише, що таке постачання, якщо воно відбудеться, посилить Росію у війні проти України й підтвердить поглиблення зв'язків між Москвою і Тегераном у сфері безпеки.
Аналітики вважають, що Fath-360 можуть стати новою зброєю, яку росіяни застосують для обстрілу українських військ, розташованих поблизу прикордоння РФ.
Співрозмовники видання кажуть, що це постачання неминуче. Втім, вони відмовилися надати більш детальну інформацію, в тому числі про те, чому, на їхню думку, пускові установки не були доставлені разом з ракетами.
Міністерство оборони Росії й місія Ірану в ООН не відповіли на запити про коментарі.
- 21 квітня російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору з Іраном про всеосяжне стратегічне партнерство.
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