Іран виступив посередником у таємних переговорах між РФ та хуситами щодо передачі ракет, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Росія вирішила не передавати ракети "Яхонт", відомі як П-800 "Онікс", які, за словами експертів, дозволять хуситам більш точно вражати комерційні судна в Червоному морі та посилять загрозу США та Європі.

За даними джерел, представники бойовиків і РФ зустрічалися в Тегерані принаймні двічі у 2024 році. Натомість переговори про постачання десятків ракет, що мають дальність польоту близько 300 км, тривають, а нові зустрічі в Тегерані очікуються найближчими тижнями.

Одне з джерел повідомило, що переговори почалися за президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув внаслідок авіакатастрофи в травні 2024 року.

"Росія веде переговори з хуситами про передачу надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт". Іранці виступають посередниками в переговорах, але не хочуть, щоб вони їх підписали", - заявило джерело в західній розвідці.