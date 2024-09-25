Іран виступив посередником у таємних переговорах між РФ та хуситами щодо передачі ракет, - Reuters
Іран став посередником у таємних переговорах між Росією та єменськими повстанцями-хуситами щодо передачі протикорабельних ракет групі бойовиків
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Росія вирішила не передавати ракети "Яхонт", відомі як П-800 "Онікс", які, за словами експертів, дозволять хуситам більш точно вражати комерційні судна в Червоному морі та посилять загрозу США та Європі.
За даними джерел, представники бойовиків і РФ зустрічалися в Тегерані принаймні двічі у 2024 році. Натомість переговори про постачання десятків ракет, що мають дальність польоту близько 300 км, тривають, а нові зустрічі в Тегерані очікуються найближчими тижнями.
Одне з джерел повідомило, що переговори почалися за президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув внаслідок авіакатастрофи в травні 2024 року.
"Росія веде переговори з хуситами про передачу надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт". Іранці виступають посередниками в переговорах, але не хочуть, щоб вони їх підписали", - заявило джерело в західній розвідці.
- Американські розвідники припускають, що Росія, ймовірно, відправила до Ємену своїх військових, де вони консультують хуситів щодо обстрілу суден у Червоному морі.
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