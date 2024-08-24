Іранські хакери намагалися зламати WhatsApp оточення Трампа та Байдена
Компанія Meta заявила, що виявила ймовірні спроби злому акаунтів WhatsApp чиновників з адміністрації кандидата у президенти Дональда Трампа та очільника США Джо Байдена: у цьому звинуватили іранських хакерів
Про це інформує Reuters, посилаючись на блог Meta.
Материнська компанія Facebook, Instagram і WhatsApp описала спробу злому, як "невелику серію ймовірних дій у соцмережі WhatsApp, пов'язаних із соціальною інженерією» за участю акаунтів, що видають себе за технічну підтримку AOL, Google, Yahoo і Microsoft.
Після повідомлення користувачів про підозрілу активність їхні акаунти заблокували. За даними Meta, жодних доказів того, що акаунти було скомпрометовано немає. У компанії припускають, що за атаку відповідає іранська хакерська група, яка раніше намагалась атакувати кампанію Трампа. Йдеться про групу APT42, яка, як вважають, пов'язана з розвідувальним підрозділом іранської армії і відома тим, що встановлює програмне забезпечення для стеження на мобільні телефони.
У повідомленні в блозі компанії не вказано, хто потрапив під атаку, втім, сказано, що хакери "схоже, зосередилися на політичних і дипломатичних чиновниках, бізнесменах та інших публічних особах, в тому числі пов'язаних з адміністраціями президента Байдена і колишнього президента Трампа".
- 13 серпня стало відомо, що американське ФБР розслідує ймовірні спроби хакерських атак з боку Ірану, націлених як на електронну пошту працівників штабу Дональда Трампа, так і на комп'ютери радників Джо Байдена і Камали Гарріс.
- Згодом Google у своєму звіті підтвердив фішингові атаки Ірану.
- 20 серпня американська розвідка звинуватила Іран в кібератаках на кампанії кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа.
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