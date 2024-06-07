"Історично виправдано": президент Республіки Сербської Додік про можливість об'єднання з Сербією

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

"Так, найімовірніше, природно, абсолютно історично виправдано було б країнам, у яких більшість населення представляє сербський народ, об'єднатися в єдину структуру і співдружність, але це завдання майбутніх поколінь і політичних рішень обох країн", - заявив він під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Додік порівняв цю ситуацію з об'єднанням Східної та Західної Німеччини, де "німецький народ вільно жив" і становив більшість. Він додав, що об'єднання було "природним і історично виправданим" шляхом.

За словами Додіка, нинішні стосунки між сербами свідчать про їхнє бажання "вільно жити в Республіці Сербській, створюючи більшість сил". Він також наголосив, що серби складають більшість населення в Республіці Сербській, а також у Сербії.

Республіка Сербська готується до референдуму про незалежність

Президент Республіки Сербської Додік також підтвердив, що референдум про незалежність від Боснії і Герцеговини відбудеться, але дата ще не визначена. Він зазначив, що це рішення буде прийнято з урахуванням інтересів усіх сторін.

"Існує рішення про відділення, але конкретного дня ще не призначено. Необхідно провести багато досліджень, завершити аналіз. Ми б хотіли вже зараз, але крім нас є ще дві сторони в цьому питанні. Звичайно, це потребує часу", - зауважив Додік.

Він також наголосив, що Республіка Сербська вже досягла необхідної зрілості та розуміння для проголошення незалежності.

За словами Додіка, залишатися у складі Боснії і Герцеговини означає втрачати час і можливості. Він додав, що Республіка Сербська не бажає створювати нестабільність, тому першочерговим завданням є мирний вихід з Боснії і Герцеговини.