ЄС починає переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною
Лідери Європейського Союзу на саміті вирішили почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною
Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.
"Європейська Рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас! Ваше місце в нашій європейській родині", - написав Мішель у Twitter (X)
Він наголосив, що сьогоднішнє рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС.
"Тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає ваш народ", – заявив Мішель.
- Боснія і Герцеговина подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2016 року.
- 12 жовтня 2022 року Європейська комісія рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата в Євросоюз.
- 15 грудня 2022 року лідери країн-членів ЄС погодили надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до союзу.
- 12 березня 2024 року Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС із Боснією та Герцеговиною.
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