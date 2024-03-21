ЄС починає переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.

"Європейська Рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас! Ваше місце в нашій європейській родині", - написав Мішель у Twitter (X)

Він наголосив, що сьогоднішнє рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС.

"Тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає ваш народ", – заявив Мішель.