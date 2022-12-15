Боснія і Герцеговина отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС
Лідери країн-членів ЄС погодили надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до союзу
Про це повідомив речник голови Євроради Баренд Лейтс.
"Єврорада погодила надання статусу країни-кандидата Боснії та Герцеговині", - заявив він.
- Боснія і Герцеговина подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2016 року.
- 23 червня 2022 року Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
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