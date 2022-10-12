Єврокомісія рекомендувала надати Боснії статус кандидата в ЄС
Європейська комісія рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата в Євросоюз. Від країни очікують запровадження низки реформ
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
За даними відомства, під час ухвалення рішення про рекомендацію надання статусу кандидата в ЄС для Боснії враховувалися очікування, що в країні буде зроблено низку кроків щодо зміцнення демократії, функціональності державних інститутів, верховенства закону, боротьби з корупцією та організованою злочинністю.
При цьому голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що таке рішення, яке передбачає розширення Євросоюзу в майбутньому, було ухвалене на тлі війни Росії проти України.
"Цілком очевидно, що ми віримо в європейське майбутнє наших партнерів. Жорстоке вторгнення Росії в Україну наголошує на важливості розширення ЄС, яке набуває нового геополітичного значення. Це довгострокові інвестиції у світ, процвітання та стабільність нашого континенту", - підкреслив Боррель.
Відомо, що рішення про надання статусу кандидата в ЄС Боснії ще має ухвалити Європейська Рада.
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".
- 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав очільників держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.
- 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
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