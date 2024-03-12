Єврокомісія 12 березня запропонує почати переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС, - Politico
Європейська комісія 12 березня може рекомендувати почати переговори про вступ до Європейського Союзу з Боснією і Герцеговиною
Про це пише видання Politico з посиланням на двох чиновників та дипломата у ЄС.
За даними газету, що Єврокомісія дасть рекомендацію щодо початку офіційних переговорів про вступ БіГ до Євросоюзу 12 березня. Це станеться в той же день, коли ЄК оприлюднить проєкти переговорних рамок для України та Молдови.
"Для деяких країн ЄС, зокрема Австрії, було вкрай важливо, щоб прогрес щодо України та Молдови йшов пліч-о-пліч з прогресом щодо майбутнього вступу БіГ", – йдеться в публікації Politico.
Газета пише, що угода між 27 європейськими країнами, яка необхідна для офіційного початку переговорів, не відбудеться до червневих виборів до Європарламенту.
Наступним кроком є обговорення рекомендації щодо Боснії та Герцоговини на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.
Єврокомісія мала намір представити документ про те, як підготувати блок до майбутнього розширення. Особлива увага там приділена Україні. Розклад документа був спочатку запланований на 27 лютого, тепер це має статися до 20 березня, згідно з останнім порядком денним Європейської комісії, з яким ознайомилося Politico.
- Боснія і Герцеговина подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2016 року.
- 23 червня 2022 року Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
- 12 жовтня 2022 року Європейська комісія рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата в Євросоюз.
- 15 грудня 2022 року лідери країн-членів ЄС погодили надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до союзу.
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