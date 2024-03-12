Єврокомісія 12 березня запропонує почати переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС, - Politico

Про це пише видання Politico з посиланням на двох чиновників та дипломата у ЄС.

За даними газету, що Єврокомісія дасть рекомендацію щодо початку офіційних переговорів про вступ БіГ до Євросоюзу 12 березня. Це станеться в той же день, коли ЄК оприлюднить проєкти переговорних рамок для України та Молдови.

"Для деяких країн ЄС, зокрема Австрії, було вкрай важливо, щоб прогрес щодо України та Молдови йшов пліч-о-пліч з прогресом щодо майбутнього вступу БіГ", – йдеться в публікації Politico.

Газета пише, що угода між 27 європейськими країнами, яка необхідна для офіційного початку переговорів, не відбудеться до червневих виборів до Європарламенту.

Наступним кроком є обговорення рекомендації щодо Боснії та Герцоговини на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Єврокомісія мала намір представити документ про те, як підготувати блок до майбутнього розширення. Особлива увага там приділена Україні. Розклад документа був спочатку запланований на 27 лютого, тепер це має статися до 20 березня, згідно з останнім порядком денним Європейської комісії, з яким ознайомилося Politico.