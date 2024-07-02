Італія призначила нового посла в Україні

Про це повідомило МЗС Італії у Х (Twitter).

"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Карло Формоза обіймав посаду посла Італії в Португалії з січня 2020 року до квітня 2024 року. У липні цього року він розпочав свою дипломатичну місію в Україні, ставши наступником П'єра Франческо Дзадзо на цій посаді.