Італія призначила нового посла в Україні
Міністерство закордонних справ Італії 1 липня призначило нового посла в Україні. Ним став Карло Формоза
Про це повідомило МЗС Італії у Х (Twitter).
"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", - йдеться в повідомленні.
Карло Формоза обіймав посаду посла Італії в Португалії з січня 2020 року до квітня 2024 року. У липні цього року він розпочав свою дипломатичну місію в Україні, ставши наступником П'єра Франческо Дзадзо на цій посаді.
- Нагадаємо, посольство Італії відновило свою роботу в Києві у квітні 2022 року.
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