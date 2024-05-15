Італія провела масштабну операцію проти злочинної організації Ндранґета: затримано 142 особи
У вівторок, 14 травня, італійська поліція провела масштабну операцію проти впливової мафіозної організації "Ндранґета", у результаті якої затримали понад 140 людей
Про це повідомляє ANSA.
Зазначається, що загалом під підозру поліції потрапило 142 особи, більшість з них затримали. Зокрема, 20 підозрюваних помістили під домашній арешт, ще 12 - зобов'язали проживати в певному районі.
Підозрюваним висунули обвинувачення зокрема у зв'язках з мафією та злочинній змові з метою торгівлі наркотиками з використанням методів мафії.
Повідомляється, що одним із підозрюваних виявився працівник італійської фінансової поліції. Його відсторонили від посади.
Довідка: Ндранґета - це велике організоване злочинне угруповання, яке базується в Калабрії - найбіднішій провінції Італії. Ндранґета є однією з найбільш владних злочинних організацій у світі: дослідний інститут Eurispes оцінює її доходи за 2007 рік у 47 млрд євро. Угруповання здійснює діяльність як у нелегальній сфері (торгівля наркотиками, ядерними матеріалами, нелегальний рух капіталу), так і в легальній (будівництво, ресторанний бізнес, роздрібна торгівля).
- У лютому в Італії спіймали найбільш розшукуваного члена мафіозі в країні. Чоловік переховувався понад рік.
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