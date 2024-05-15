Італія провела масштабну операцію проти злочинної організації Ндранґета: затримано 142 особи

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що загалом під підозру поліції потрапило 142 особи, більшість з них затримали. Зокрема, 20 підозрюваних помістили під домашній арешт, ще 12 - зобов'язали проживати в певному районі.

Підозрюваним висунули обвинувачення зокрема у зв'язках з мафією та злочинній змові з метою торгівлі наркотиками з використанням методів мафії.

Повідомляється, що одним із підозрюваних виявився працівник італійської фінансової поліції. Його відсторонили від посади.

Довідка: Ндранґета - це велике організоване злочинне угруповання, яке базується в Калабрії - найбіднішій провінції Італії. Ндранґета є однією з найбільш владних злочинних організацій у світі: дослідний інститут Eurispes оцінює її доходи за 2007 рік у 47 млрд євро. Угруповання здійснює діяльність як у нелегальній сфері (торгівля наркотиками, ядерними матеріалами, нелегальний рух капіталу), так і в легальній (будівництво, ресторанний бізнес, роздрібна торгівля).