В Італії спіймали найбільш розшукуваного у країні мафіозі
В Італії у середу, 14 лютого, спіймали найбільш розшукуваного члена мафіозі в країні. Чоловік переховувався понад рік.
Про це повідомляє ANSA.
55-річного Фоджа Вінченцо Фратеп’єтро спіймали 14 лютого після більш ніж року переховування. Чоловіка затримали у місті Каравіньо, провінція Бріндізі, у ході операції, яку координувало місцеве управління з боротьби з мафією (DDA) міста Барі.
Франтеп’єтро відомий у колах італійської мафії під прізвиськом "Енцо – липкий гіпс".
У березні минулого року був виданий ордер на його арешт у справі під назвою "Коктейль". Також Франтеп’єтро був причетний до антимафіозної операції "Кінець гри".
- 3 лютого стало відомо, що у Франції затримали італійського мафіозі Марко Радуано, який торік втік із в’язниці.
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