В Італії спіймали найбільш розшукуваного у країні мафіозі

Про це повідомляє ANSA.

55-річного Фоджа Вінченцо Фратеп’єтро спіймали 14 лютого після більш ніж року переховування. Чоловіка затримали у місті Каравіньо, провінція Бріндізі, у ході операції, яку координувало місцеве управління з боротьби з мафією (DDA) міста Барі.

Франтеп’єтро відомий у колах італійської мафії під прізвиськом "Енцо – липкий гіпс".

У березні минулого року був виданий ордер на його арешт у справі під назвою "Коктейль". Також Франтеп’єтро був причетний до антимафіозної операції "Кінець гри".