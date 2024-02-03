У Франції затримали італійського мафіозі, який торік втік із в’язниці
Боса мафії із південного італійського регіону Апулії Марко Радуано, який торік втік із в'язниці на Сардинії, затримали у Франції
Про це повідомляє ANSA.
Зазначається, що 40-річному жителю приморського містечка Вієсте вдалося втекти із в’язниці суворого режиму Нуоро в лютому 2023 року "традиційним методом, що полягає у використанні зав'язаних простирадл".
Згідно з інформацією Europol, Радуано очолює мафіозний клан Società Foggiana. Клан все ще діє в районі Гаргано в провінції Фоджа.
Його засудили до 24 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками, незаконне зберігання зброї та інші тяжкі злочини.
- 24 липня правоохоронці затримали 82 членів мафіозного угруповання в італійському місті Фоджа.
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