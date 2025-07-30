Італія викликала російського посла, бо Москва додала її президента й міністрів до списку "прикладів русофобії"

Про це повідомляє The Guardian.

Окрім італійських президента, міністра закордонних справ Антоніо Таяні та глави міноборони Гвідо Грозетто, РФ додала до "прикладів русофобії" цитати політиків США, Польщі, Болгарії, Бельгії, Канади, Хорватії, Чехії, Кіпру, ЄС, Франції, Німеччини, Греції, НАТО, Нідерландів, Люксембургу.

Так, раніше Маттарелла у своїй промові в Мілані провів паралель настроїв повномасштабного російського вторгнення в Україну зі зростанням нацистської Німеччини.

Натомість у МЗС Італії заявили, що його очільник "вважав включення глави держави до цього списку провокацією до Республіки та італійського народу".

Премʼєрка Джорджа Мелоні назвала такі дії Москви черговою пропагандистською операцією.

"Публікація міністерством закордонних справ списку так званих "русофобів", звинувачених у "розпалюванні ненависті" до Росії, є не більше ніж черговою пропагандистською операцією, спрямованою на відволікання уваги від серйозної відповідальності Москви, про яку міжнародна спільнота добре поінформована", – ідеться в заяві уряду Італії, пише "Європейська правда".

Мелоні також висловила солідарність президенту, міністрам та усім, "хто став жертвою цієї неприйнятної провокації".