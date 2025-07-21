В Італії скасували концерт друга Путіна, диригента Валерія Гергієва
Російський диригент Валерій Гергієв, який відкрито підтримує політику Кремля, мав виступити На фестивалі Un’estate da Re в Казерті, Італія, 27 липня. Але керівництво Королівського палацу, в якому відбудеться фестиваль, скасувало виступ
Про це повідомляє італійське видання ANSA.
Керівництво Королівського палацу в Казерті, Італія, заявило в понеділок, 21 липня, про скасування концерту російського диригента та друга Володимира Путіна Валерія Гергієва, який мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю Un'Estate da Re ("Королівське літо").
Концерт викликав обурення. Його розкритикували центральний уряд Італії, українська влада й активісти.
72-річний Гергієв неодноразово висловлював підтримку Путіну, з'являючись у передвиборчій рекламі 2012 року, підтримуючи анексію Криму у 2014 році та проводячи патріотичний концерт у стародавньому сирійському місті Пальміра у 2016 році, після того, як російські війська допомогли колишньому сирійському диктатору Башару Асаду повернути його собі.
Виступ у колишньому королівському палаці Бурбонів на північ від Неаполя фактично поклав би край забороні на виступ Гергієва на європейській сцені. Це було б уперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Валерій Гергієв, який був близьким союзником Путіна з початку 1990-х років, виступив би в Європі.
Гергієва, якого вважають одним із найвпливовіших культурних діячів Росії, прибрали з кількох європейських концертів, фестивалів та театрів, зокрема з престижного міланського театру "Ла Скала", за відмову засудити Путіна за вторгнення Росії в Україну. Востаннє Гергієв виступав в Італії в театрі "Ла Скала" 23 лютого 2022 року, за кілька годин до початку вторгнення.
- Раніше дієвці культури України звернулися з відкритим листом до президентки Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн щодо скасування концерту Гергієва в Італії. Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос заявив, що європейські сцени не мають ставати простором для виступів російських виконавців, чия діяльність підтримується російською державою і слугує виправданням воєнних злочинів російської армії в Україні та інших країнах світу.
- Українська громада в Італії разом із Мережею асоціацій за Україну звернулася до ЮНЕСКО з вимогою скасувати концерт російського диригента Валерія Гергієва, запланований на 27 липня у палаці Казерта — об’єкті світової спадщини в Італії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 42
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.99
- Актуальне
- Важливе