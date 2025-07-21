Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура В Італії скасували концерт друга Путіна, диригента Валерія Гергієва

В Італії скасували концерт друга Путіна, диригента Валерія Гергієва

Дар'я Тарасова
21 липня, 2025 понедiлок
14:18
Культура Валерій Гергієв

Російський диригент Валерій Гергієв, який відкрито підтримує політику Кремля, мав виступити На фестивалі Un’estate da Re в Казерті, Італія, 27 липня. Але керівництво Королівського палацу, в якому відбудеться фестиваль, скасувало виступ

Зміст

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Керівництво Королівського палацу в Казерті, Італія, заявило в понеділок, 21 липня, про скасування концерту російського диригента та друга Володимира Путіна Валерія Гергієва, який мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю Un'Estate da Re ("Королівське літо").

Концерт викликав обурення. Його розкритикували центральний уряд Італії, українська влада й активісти.

72-річний Гергієв неодноразово висловлював підтримку Путіну, з'являючись у передвиборчій рекламі 2012 року, підтримуючи анексію Криму у 2014 році та проводячи патріотичний концерт у стародавньому сирійському місті Пальміра у 2016 році, після того, як російські війська допомогли колишньому сирійському диктатору Башару Асаду повернути його собі.

Виступ у колишньому королівському палаці Бурбонів на північ від Неаполя фактично поклав би край забороні на виступ Гергієва на європейській сцені. Це було б уперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Валерій Гергієв, який був близьким союзником Путіна з початку 1990-х років, виступив би в Європі.

Гергієва, якого вважають одним із найвпливовіших культурних діячів Росії, прибрали з кількох європейських концертів, фестивалів та театрів, зокрема з престижного міланського театру "Ла Скала", за відмову засудити Путіна за вторгнення Росії в Україну. Востаннє Гергієв виступав в Італії в театрі "Ла Скала" 23 лютого 2022 року, за кілька годин до початку вторгнення.

  • Раніше дієвці культури України звернулися з відкритим листом до президентки Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн щодо скасування концерту Гергієва в Італії. Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос заявив, що європейські сцени не мають ставати простором для виступів російських виконавців, чия діяльність підтримується російською державою і слугує виправданням воєнних злочинів російської армії в Україні та інших країнах світу.
  • Українська громада в Італії разом із Мережею асоціацій за Україну звернулася до ЮНЕСКО з вимогою скасувати концерт російського диригента Валерія Гергієва, запланований на 27 липня у палаці Казерта — об’єкті світової спадщини в Італії
Теги:
Новини
Суспільство
Світ
музика
Італія
пропаганда
Читайте також:
Автор Ольга Бабишена
15 липня, 2025 вiвторок
У 12 областях викрили 8 злочинних груп, які виробляли фальсифіковані пестициди для продажу в Україні та ЄС
Анатолій Хостікоєв у виставі "Незрівнянна"
Автор Євген Козярін
21 липня, 2025 понедiлок
"Просити вибачення в мене весь час не може": актор Хостікоєв про близького товариша з Росії
літо
Автор Катерина Ганжа
21 липня, 2025 понедiлок
Де буде спека, а де – пройдуть дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні найближчими днями
Київ
+22.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 48.3
    Продаж 48.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
21 липня
16:07
військовий квиток, мобілізація
В Україні щомісяця мобілізують до 30 тис. людей, – Веніславський
16:00
OPINION
блог Дмитро Снєгирьов
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги — багатовекторна операція Білого дому
15:58
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Глава МЗС Франції Барро в Києві зустрівся з Зеленським і взяв участь у нараді українських послів
15:50
Руслан Ротань та президент "Полісся" Геннадій Буткевич (ліворуч)
"Олександрія" та "Полісся" дізналися ймовірних суперників у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій
15:50
Ексклюзив
Еммануель Макрон виступає в парламенті Британії
Макрон намагається посилити обороноздатність Європи завдяки співпраці з Україною та виробництву зброї на території ЄС, - журналістка Лазарєва
15:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:30
Оновлено
Обшуки в НАБУ й САП через імовірний вплив РФ: СБУ повідомила про затримання керівника детективів за підозрою в торгівлі з Росією та "крота" ФСБ в елітному підрозділі НАБУ
15:03
Шаповалов Генадій Миколайович
Генерація військ, розвиток спектра безпілотних систем: командувач Сухопутних військ Шаповалов окреслив свої перші завдання на посаді
15:01
"Шахтар"
Ліга Європи: потенційним суперником "Шахтаря" стане невдаха пари "Рейнджерс" – "Панатінаїкос"
14:36
Володимир Зеленський
Зеленський доручив Умєрову й Шмигалю за 10 днів провести аудит угод з партнерами щодо зброї
14:33
Українські рукописи
Рукописна спадщина: в Софії Київській презентували реєстр українських середньовічних книг
14:26
Ramstein Рамштайн
Розпочалася зустріч "Рамштайн" в онлайн-форматі за участі 52 країн
14:26
Ексклюзив
ФОП звіт
З 2026 року буде повернута квартальна звітність для ФОП, - нардепка Васильченко
14:18
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Питання закінчення війни варто обговорювати не з Путіним,- Пендзин
14:09
Оновлено
Співробітника прокуратури Молочного, який п'яним збив жінку, відправили під варту без права застави
14:06
Огляд
Олександр Усик з чемпіонськими поясами
Усик нокаутував Дюбуа та повторив досягнення Алі, а світова рекордсменка Магучіх потрапила у кризу перед ЧС. Головні новини світового спорту за тиждень
14:05
OPINION
Як Офіс президента вигадав новий механізм призначення послів
13:59
прогноз, погода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 22 липня буде до +36 °C, а де випадуть дощі
13:51
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Динамо" дізналося потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді 
13:44
грузія
Грузія запропонувала Києву механізми безпечного повернення українців, які застрягли на кордоні після депортації з РФ
13:39
ВВП України
Україна цьогоріч планує витратити на оборону 2,6 трлн грн - понад 30% прогнозованого ВВП
13:38
Ізраїль завдав удару по порту хуситів у Ємені
13:24
Coldplay
Після інциденту з гендиректором Astronomer: Кріс Мартін на концерті Coldplay попередив про старт "камери поцілунків"
13:12
Володимир Зеленський
Зеленський призначив 16 нових послів України
12:58
Нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко
Нардепа від забороненої ОПЗЖ Христенка підозрюють у держзраді: за даними СБУ, він був топовим агентом ФСБ
12:23
В Україні заблокували онлайн-книгарню з "найширшим вибором російських книжок". Власники створили новий сайт
12:15
Оновлено
Шевченківський район, ЖК Львівський квартал
РФ атакувала Україну дронами і ракетами: у Києві є загиблий, в Івано-Франківську - поранені, у Харкові – пожежі й руйнування
12:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія наполягає на своїх військових вимогах на тлі загрози санкцій Трампа, поки Україна пропонує новий раунд переговорів. Акценти світових ЗМІ 21 липня
12:02
OPINION
Чому одразу російський вплив на НАБУ?
11:52
Стела на в'їзді в Покровськ
Налякати український інфопростір: речник ОСУ "Хортиця" Трегубов про дезінформацію росіян про "штурми Покровська"
11:51
Аналітика
Українські дрони, виробництво
Американські гроші на українські дрони: чи буде укладено угоду про БПЛА між США та Україною
11:47
Оновлено
переговори у Стамбулі 16.05.2025
Новий раунд перемовин України та РФ може відбутися цього тижня в Стамбулі, - ЗМІ
11:44
Іспанія
В Іспанії втопився експосадовець МВС України
11:33
Ексклюзив
"Це ж не перший скандал з НАБУ": Ступак про обшуки у детективів НАБУ через імовірний російський вплив
11:32
"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": у кінопрокат вийде документальний фільм про історію гурту
11:23
загранпаспорт рф
Держдума РФ дозволила позбавляти громадянства за відмову ставати на військовий облік, але це не стосується українців на ТОТ, - ЦПД
11:14
У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених
"Не мовчи. Полон вбиває": у Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених
11:10
Ексклюзив
Анатолій Хостікоєв у виставі Кін IV
Я знаю роль, яку можу зіграти, - актор Хостікоєв про свою мрію
11:10
Ексклюзив
переговори України з Росією
"Ніякого прогресу не буде": експерт-міжнародник Дубовик про новий раунд перемовин між Україною та РФ
10:57
Міністерство оборони України
Кабмін приєднав до Міноборони Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV