В Італії скасували концерт друга Путіна, диригента Валерія Гергієва

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Керівництво Королівського палацу в Казерті, Італія, заявило в понеділок, 21 липня, про скасування концерту російського диригента та друга Володимира Путіна Валерія Гергієва, який мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю Un'Estate da Re ("Королівське літо").

Концерт викликав обурення. Його розкритикували центральний уряд Італії, українська влада й активісти.

72-річний Гергієв неодноразово висловлював підтримку Путіну, з'являючись у передвиборчій рекламі 2012 року, підтримуючи анексію Криму у 2014 році та проводячи патріотичний концерт у стародавньому сирійському місті Пальміра у 2016 році, після того, як російські війська допомогли колишньому сирійському диктатору Башару Асаду повернути його собі.

Виступ у колишньому королівському палаці Бурбонів на північ від Неаполя фактично поклав би край забороні на виступ Гергієва на європейській сцені. Це було б уперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Валерій Гергієв, який був близьким союзником Путіна з початку 1990-х років, виступив би в Європі.

Гергієва, якого вважають одним із найвпливовіших культурних діячів Росії, прибрали з кількох європейських концертів, фестивалів та театрів, зокрема з престижного міланського театру "Ла Скала", за відмову засудити Путіна за вторгнення Росії в Україну. Востаннє Гергієв виступав в Італії в театрі "Ла Скала" 23 лютого 2022 року, за кілька годин до початку вторгнення.