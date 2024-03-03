Італійські військові збили безпілотник хуситів у Червоному морі
У суботу, 2 березня, у Червоному морі корабель військово-морських сил Італії Caio Duilio ліквідував безпілотник, що наближався до судна
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням міноборони Італії, корабель Caio Duilio, який допомагає захищати торговельні шляхи від повітряних атак єменських хуситів, вчинив акт самооборони.
Зазначається, що безпілотник із характеристиками, подібними до тих, що вже використовувалися у попередніх атаках, перебував на відстані близько 6 км від італійського корабля та летів у його бік.
Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що напади хуситів, які мають на меті продемонструвати солідарність із палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС у війні проти Ізраїлю, є частиною стратегії гібридної війни проти деяких країн.
"Терористичні атаки хуситів є серйозним порушенням міжнародного права і нападом на безпеку морських перевезень, від яких залежить наша економіка", - наголосив Кросетто.
- У південній частині Червоного моря ввечері 1 березня затонуло британське вантажне судно Rubymar: єменські хусити атакували його минулого місяця.
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