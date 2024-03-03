Італійські військові збили безпілотник хуситів у Червоному морі

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням міноборони Італії, корабель Caio Duilio, який допомагає захищати торговельні шляхи від повітряних атак єменських хуситів, вчинив акт самооборони.

Зазначається, що безпілотник із характеристиками, подібними до тих, що вже використовувалися у попередніх атаках, перебував на відстані близько 6 км від італійського корабля та летів у його бік.

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що напади хуситів, які мають на меті продемонструвати солідарність із палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС у війні проти Ізраїлю, є частиною стратегії гібридної війни проти деяких країн.

"Терористичні атаки хуситів є серйозним порушенням міжнародного права і нападом на безпеку морських перевезень, від яких залежить наша економіка", - наголосив Кросетто.