Із Польщі видворили 15 громадян України: причина

Про це інформує Прикордонна служба Польщі.

Зазначається, що цих громадян неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки, розбійні напади, підробку документів, зберігання наркотичних засобів, а також за водіння у нетверезому стані. Деякі з них були причетні до організації нелегального перетину польського кордону.

фото: Прикордонна служба Польщі

фото: Прикордонна служба Польщі

У Прикордонній службі відмітили, що рішення про примусове повернення ґрунтувалося на міркуваннях безпеки та громадського порядку, що відповідає положенням статті 302 Закону "Про іноземців" від 12 грудня 2013 року. В одному з випадків громадянин України був у реєстрі осіб, перебування яких у Польщі визнано небажаним.

П’ятнадцятьох громадян України примусово доставили до кордону та передали українській стороні.

"Дані переданих іноземців були внесені до списку осіб, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним. Одночасно їм було заборонено повторний в'їзд до Польщі на період від 5 до 10 років", - йдеться у повідомленні.