Із Польщі видворили 15 громадян України: причина
Із Польщі вислали 15 громадян України. Стверджується, що вони становили загрозу громадській безпеці та порядку
Про це інформує Прикордонна служба Польщі.
Зазначається, що цих громадян неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки, розбійні напади, підробку документів, зберігання наркотичних засобів, а також за водіння у нетверезому стані. Деякі з них були причетні до організації нелегального перетину польського кордону.
фото: Прикордонна служба Польщі
фото: Прикордонна служба Польщі
У Прикордонній службі відмітили, що рішення про примусове повернення ґрунтувалося на міркуваннях безпеки та громадського порядку, що відповідає положенням статті 302 Закону "Про іноземців" від 12 грудня 2013 року. В одному з випадків громадянин України був у реєстрі осіб, перебування яких у Польщі визнано небажаним.
П’ятнадцятьох громадян України примусово доставили до кордону та передали українській стороні.
"Дані переданих іноземців були внесені до списку осіб, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним. Одночасно їм було заборонено повторний в'їзд до Польщі на період від 5 до 10 років", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що Міграційна та митна правоохоронна служба США депортувала двох громадян України на батьківщину.
