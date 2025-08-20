Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зі США на батьківщину депортували українців, у ДПСУ дали роз'яснення

Зі США на батьківщину депортували українців, у ДПСУ дали роз'яснення

Тетяна Яворська
20 серпня, 2025 середа
13:22
Суспільство

Міграційна та митна правоохоронна служба США (ICE, федеральний правоохоронний орган відповідальний за дотримання міграційного та митного законодавства) депортував двох громадян України на батьківщину

Зміст

Відповідна інформація розміщена на сторінці ICE у соцмережі Х.

"Ось фотографії перших хвилин повернення українських громадян додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", — йдеться у повідомленні ICE.

 

фото: ICE

 

У Державній прикордонній службі у коментарі для Еспресо повідомили, що не фіксують масового видворення українців зі США.

"Кожна країна за порушення свого міграційного законодавства чи інших правопорушень має суверенні права вислати (повернути, видворити чи депортувати)  іноземних громадян, які порушили міграційне законодавство під час перебування. До того ж інформування уповноважених органів  країни походження таких громадян  в таких випадках не завжди є обов’язкове", – зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. 

Він також пояснив, що якщо говорити про громадян України яких висилають чи видворяють міграційні органи інших країн, то вони оформляються на в'їзд в Україну на загальних підставах у прикордонному відношенні.

"Громадяни України в жодному разі не можуть бути обмежені у конституційному праві повернутися в Україну. В інших випадках, як це передбачено міжнародними договорами під час заходів екстрадиції в рамках кримінально - процесуальних заходів, відбуваються передавання таких осіб, але за завчасним повідомленням і у супроводі зазвичай представників поліції", – розповів Демченко.

Поряд з цим він зазначив, що не може озвучити статистики щодо того, скільки наших співвітчизників були вислані та повернуті з інших країн міграційними органами за правопорушення.  

  • Як ми писали раніше, РФ відправила в Білорусь на навчання кілька сотень військових і десятки одиниць техніки, - ДПСУ
