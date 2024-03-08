Із сектора Гази евакуювали 59 українців
7 та 8 березня відбувся ще один етап евакуації українців із сектора Гази. Цього разу вивели 59 громадян України на членів їхніх родин
Про це йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі на Facebook
"Через КП Рафах на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей - 15, жінок - 37, чоловіків - 8). Завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті евакуація пройшла успішно", - йдеться у повідомленні.
Наразі евакуйованих розмістили у готелі в Єгипті, точної дати не вказано, повідомили лише, що "ближчим часом" їх перевезуть до України.
- 26 лютого армія оборони Ізраїлю представила військовому кабінету план евакуації цивільного населення міста Рафах із зони бойових дій на півдні Гази.
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