Ізраїльські військові представили план евакуації цивільних з Рафаху
Армія оборони Ізраїлю у понеділок, 26 лютого, представила військовому кабінету план евакуації цивільного населення міста Рафах із зони бойових дій на півдні Гази
Про це пише Times of Israel з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю.
Крім того, ЦАХАЛ представив "майбутній оперативний план дій".
До того ж кабінет міністрів Ізраїлю схвалив надання гуманітарної допомоги півдню Гази, "щоб запобігти мародерству, яке відбулося на півночі сектора Гази та в інших районах".
Світові організації попереджають про гуманітарну катастрофу, оскільки Рафах є основним пунктом входу для допомоги, а США та інші союзники заявили, що Ізраїль повинен уникати завдання шкоди цивільному населенню.
- Напередодні ізраїльський міністр оборони Бенні Ганц заявив, що Ізраїль розпочне наземний наступ на Рафах, якщо заручники, яких досі утримує ХАМАС, не будуть звільнені до свята Рамадана в березні.
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