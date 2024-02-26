Ізраїльські військові представили план евакуації цивільних з Рафаху

Про це пише Times of Israel з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю.

Крім того, ЦАХАЛ представив "майбутній оперативний план дій".

До того ж кабінет міністрів Ізраїлю схвалив надання гуманітарної допомоги півдню Гази, "щоб запобігти мародерству, яке відбулося на півночі сектора Гази та в інших районах".

Світові організації попереджають про гуманітарну катастрофу, оскільки Рафах є основним пунктом входу для допомоги, а США та інші союзники заявили, що Ізраїль повинен уникати завдання шкоди цивільному населенню.