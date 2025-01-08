Ізраїль ударив по терористах, які брали участь у нападі 7 жовтня

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Зазначається, що ізраїльські військові завдали кілька ударів на основі розвідувальних даних по терористах, які брали участь у кривавій бійні, що сталася 7 жовтня 2023-го.

"Перед ударами було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, зокрема використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідку", - йдеться у дописі.

В Ізраїлі наголосили, що організація ХАМАС систематично порушує міжнародне право, використовуючи цивільну інфраструктуру і населення Гази як живий щит для терористичної діяльності.