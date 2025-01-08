Ізраїль ударив по терористах, які брали участь у нападі 7 жовтня
Увечері 7 січня армія оборони Ізраїля завдала низку ударів по бойовиках ХАМАС, які 7 жовтня 2023 року брали участь у нападі в районі Хан-Юніса
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Зазначається, що ізраїльські військові завдали кілька ударів на основі розвідувальних даних по терористах, які брали участь у кривавій бійні, що сталася 7 жовтня 2023-го.
"Перед ударами було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, зокрема використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідку", - йдеться у дописі.
В Ізраїлі наголосили, що організація ХАМАС систематично порушує міжнародне право, використовуючи цивільну інфраструктуру і населення Гази як живий щит для терористичної діяльності.
- Раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про успішне завершення операції на півночі Гази, в результаті якої був знищений "офіцерський квартал" ХАМАС.
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