Ізраїль уклав угоду з Катаром щодо доставки ліків для заручників у Газі
У п'ятницю, 12 січня, канцелярія Нетаньягу повідомила, що Ізраїль уклав угоду з Катаром, яка дозволить доставити медикаменти заручникам, яких утримує ХАМАС у секторі Гази
Про це повідомляє Reuters.
У заяві зазначається, що лікарські препарати будуть передані заручникам "в найближчі кілька днів".
Згідно з ізраїльськими даними, наразі в Газі перебувають понад 100 заручників.
Сім'ї заручників, багато з яких є людьми похилого віку і мають хронічні захворювання, що вимагають щоденного прийому ліків, звернулися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням відвідати їхніх родичів, щоб доставити ліки та перевірити стан їхнього здоров'я. Червоний Хрест повідомив, що ХАМАС відмовив у доступі.
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У неділю, 31 грудня, міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що країна готова "негайно" дозволити суднам доставляти допомогу в Газу в рамках запропонованого морського коридору з Кіпру, назвавши чотири європейські країни потенційними учасниками цього коридору.
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