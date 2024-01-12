Ізраїль уклав угоду з Катаром щодо доставки ліків для заручників у Газі

Про це повідомляє Reuters.

У заяві зазначається, що лікарські препарати будуть передані заручникам "в найближчі кілька днів".

Згідно з ізраїльськими даними, наразі в Газі перебувають понад 100 заручників.

Сім'ї заручників, багато з яких є людьми похилого віку і мають хронічні захворювання, що вимагають щоденного прийому ліків, звернулися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням відвідати їхніх родичів, щоб доставити ліки та перевірити стан їхнього здоров'я. Червоний Хрест повідомив, що ХАМАС відмовив у доступі.