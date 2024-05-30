Ізраїль узяв під контроль стратегічний коридор між Газою та Єгиптом, - ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю заявила, що взяла під контроль стратегічний "Філадельфійський коридор" уздовж кордону між Газою та Єгиптом
Про це повідомляє Times of Israel.
Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що захоплена смуга землі, яка проходить уздовж кордону між Газою та Єгиптом, слугує "кисневим трубопроводом ХАМАС для контрабанди зброї".
Крім цього, ізраїльські військові виявили там десятки ракетних установок і щонайменше 20 тунелів для транскордонної контрабанди. Деякі з них вже зруйнували. Ізраїль також інформує Єгипет про розвиток подій.
За словами військових, ще 82 тунельні шахти, що ведуть до тунелів, розташовані в районі так званого Філадельфійського коридору.
- Напередодні радник національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив про ще 7 місяців боротьби для того, щоб знищити військовий і урядовий потенціал ХАМАСу.
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