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Щоб знищити ХАМАС, Ізраїлю може знадобитися ще сім місяців боротьби, - радник з нацбезпеки

30 травня, 2024 четвер
07:02
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Радник національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив про ще 7 місяців боротьби для того, щоб знищити військовий і урядовий потенціал ХАМАСу

Зміст

Про це повідомляє CNN.

За його словами, військовий кабінет Ізраїлю визначив 2024 рік "роком бойових дій".

"Зараз ми перебуваємо на п’ятому місяці 2024 року, а це означає, що ми очікуємо ще сім місяців боротьби, щоб поглибити наші досягнення та досягти нашої мети - знищити військовий і урядовий потенціал ХАМАСу та Ісламського Джихаду", - сказав Ханегбі.

  • 26 травня ізраїльська авіація завдала ударів по Рафаху, унаслідок яких загинуло щонайменше 35 палестинців, ХАМАС у відповідь закликав палестинців "повстати та вийти на марш". 
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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