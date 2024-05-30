Щоб знищити ХАМАС, Ізраїлю може знадобитися ще сім місяців боротьби, - радник з нацбезпеки

Про це повідомляє CNN.

За його словами, військовий кабінет Ізраїлю визначив 2024 рік "роком бойових дій".

"Зараз ми перебуваємо на п’ятому місяці 2024 року, а це означає, що ми очікуємо ще сім місяців боротьби, щоб поглибити наші досягнення та досягти нашої мети - знищити військовий і урядовий потенціал ХАМАСу та Ісламського Джихаду", - сказав Ханегбі.