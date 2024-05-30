Щоб знищити ХАМАС, Ізраїлю може знадобитися ще сім місяців боротьби, - радник з нацбезпеки
Радник національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив про ще 7 місяців боротьби для того, щоб знищити військовий і урядовий потенціал ХАМАСу
Про це повідомляє CNN.
За його словами, військовий кабінет Ізраїлю визначив 2024 рік "роком бойових дій".
"Зараз ми перебуваємо на п’ятому місяці 2024 року, а це означає, що ми очікуємо ще сім місяців боротьби, щоб поглибити наші досягнення та досягти нашої мети - знищити військовий і урядовий потенціал ХАМАСу та Ісламського Джихаду", - сказав Ханегбі.
- 26 травня ізраїльська авіація завдала ударів по Рафаху, унаслідок яких загинуло щонайменше 35 палестинців, ХАМАС у відповідь закликав палестинців "повстати та вийти на марш".
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