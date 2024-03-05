Ізраїль відкликає посла з ООН через мовчання організації щодо зґвалтувань, вчинених терористами ХАМАС

Про це повідомляє Reuters.

Спеціальна посланниця ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен представила доповідь, згідно з якою є "розумні підстави вважати", що під час нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня в кількох місцях було скоєно сексуальне насильство, в тому числі зґвалтування і групове зґвалтування.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац розкритикував Генсека ООН Антоніу Гутерріша за те, що він не скликав Раду Безпеки для обговорення висновків доповіді та оголошення ХАМАС терористичною організацією.

"Я наказав нашому послу в ООН Гіладу Ердану повернутися до Ізраїлю для негайних консультацій щодо спроби замовчати серйозну доповідь ООН про масові зґвалтування, скоєні ХАМАСом і його посібниками 7 жовтня", - заявив Кац.

У відповідь речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Гутерріш "повністю підтримав" роботу Паттен під час її візиту до Ізраїлю з розслідування випадків сексуального насильства.

"Генеральний секретар жодним чином, у жодній формі не робив нічого для того, щоб "зам'яти" доповідь. Насправді доповідь презентується сьогодні публічно", - підкреслив Дюжаррік.

Однак у своїй заяві посол Ізраїлю в ООН Ердан наголосив, що організації знадобилося п'ять місяців, "щоб нарешті визнати шокуючі сексуальні злочини, скоєні під час нападу ХАМАС"

"Тепер, коли з'явилася доповідь про сексуальні звірства і сексуальне насильство, через які проходять наші заручники в Газі, ганебне мовчання ООН, яка не провела жодної дискусії з цього питання, кричить до небес", - підкреслив він.