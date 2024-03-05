Ізраїль заявив, що 450 співробітників агентства ООН у справах палестинців є терористами ХАМАС
У понеділок, 4 березня, Ізраїль посилив критику агентства ООН у справах палестинців, заявивши, що 450 його співробітників є терористами ХАМАС
Про це повідомляє Associated Press.
"Понад 450 співробітників БАПОР є бойовиками терористичних угруповань у Газі - 450. Це не просто збіг обставин. Це систематично. Не можна говорити, що "ми не знали", - заявив головний військовий речник Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі.
Він не назвав імен чи інших доказів на підтвердження того, що кількість співробітників БАПОР, яких він назвав бойовиками, значно збільшилася.
Згідно з повідомленням, ці твердження стали значною ескалацією звинувачень на адресу агентства.
Пізніше очільник БАПОР Філіп Лаццаріні заявив на пресконференції, що він "жодного разу не був поінформований" і не отримував ніяких доказів ізраїльських звинувачень, і це вже не перше таке звинувачення.
Він наголосив, що БАПОР щороку надає Ізраїлю і Палестинській автономії список своїх співробітників, "і ніколи не виникало жодного занепокоєння з приводу персоналу".
За його словами, єдине звинувачення, яке було передане йому в усній формі, стосувалося 12 співробітників БАПОР, які нібито брали участь у нападах 7 жовтня.
У своїй заяві БАПОР звинуватило Ізраїль у тому, що він затримав кількох своїх співробітників і змусив їх, застосовуючи тортури та жорстоке поводження, дати неправдиві свідчення про зв'язок між агентством, ХАМАСом і нападом на Ізраїль 7 жовтня.
"Ці вимушені зізнання, отримані в результаті тортур, використовуються ізраїльською владою для подальшого поширення дезінформації про агентство в рамках спроб ліквідувати БАПОР, - йдеться в заяві. - Це ставить під загрозу наших співробітників у Газі та має серйозні наслідки для наших операцій у Газі та в усьому регіоні".
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ООН звільнила кількох співробітників свого агентства у справах палестинських біженців через їхню ймовірну участь в атаці ХАМАС 7 жовтня. США, Канада, Австралія, Британія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Швейцарія припинили фінансування агентства.
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Згодом стало відомо, що досьє ізраїльської розвідки містить звинувачення в тому, що деякі співробітники Близькосхідного агентства ООН брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня.
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