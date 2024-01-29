Ізраїльська розвідка звинувачує 190 співробітників ООН у викраденнях і вбивствах під час нападу ХАМАСу 7 жовтня, - Reuters
Досьє ізраїльської розвідки містить звинувачення в тому, що деякі співробітники Близькосхідного агентства ООН брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня
Про це повідомляє Reuters.
У досьє стверджується, що близько 190 співробітників БАПОР, включаючи вчителів, були бойовиками ХАМАСу або Ісламського джихаду. Документ містить імена та фото 11 з них.
Палестинці звинуватили Ізраїль у фальсифікації інформації з метою заплямувати БАПОР.
Зазначається, що один з 11 осіб – це шкільний вчитель, який допоміг своєму сину викрасти жінку під час проникнення бойовиків ХАМАСу на територію Ізраїлю.
Іншого соціального працівника БАПОР звинувачують у причетності до перевезення до Гази трупа вбитого ізраїльського солдата, в координації пересування пікапів, які використовували терористи, і постачанні зброї.
Третій співробітник звинувачується в участі в розбої в ізраїльському прикордонному селі Беері, десята частина жителів якого була вбита.
Четвертого звинувачують в участі в нападі на Рейм, місце військової бази, яка була захоплена.
Джерело повідомило Reuters, що зібране ізраїльською розвідкою досьє надіслали США, які в п’ятницю призупинили фінансування UNRWA.
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ООН звільнила кількох співробітників свого агентства у справах палестинських біженців через їхню ймовірну участь в атаці ХАМАС 7 жовтня. США, Канада, Австралія, Британія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Швейцарія припинили фінансування агентства.
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