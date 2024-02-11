Ізраїль виявив тунелі ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям у Газі

Про це йдеться у заяві армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що впродовж останніх двох тижнів сили оборони Ізраїлю провели низку рейдів на об'єктах палестинських терористів у північній та центральній частинах Гази.

Так, під час рейдів у районах Шаті і Тель аль-Хава на півночі міста було вбито близько 120 терористів ХАМАС і знищено 20 об'єктів інфраструктури бойовиків.

Під час спецоперації ізраїльські військові також виявили шахту, що веде до підземного тунелю терористів.

"Довжина тунелю становить 700 метрів, а глибина - 18 метрів, в ньому розташовані кілька стійких до вибуху дверей. Тунель оснащений електромережею, що підключена до штаб-квартири UNRWA у Газі, тобто Агентство ООН забезпечувало тунель електроенергією", - йдеться у повідомленні.

За даними Ізраїлю, тунель служив «значним активом військової розвідки ХАМАСу». Армія оприлюднила відео зі схемою, яка показує зʼєднання під обʼєктами агентства, стверджуючи, що це доказ того, що ХАМАС використовує інфраструктуру агентства ООН.

Як пише Times of Israel, під штаб-квартирою ХАМАС розташував підземний центр обробки даних. Про нього розповіли палестинські в’язні під час допитів.