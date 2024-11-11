Ізраїль закликав своїх громадян утриматися від відвідування футбольного матчу збірної в Парижі

Про це повідомляє The Times of Israel.

Також Рада національної безпеки Ізраїлю рекомендувала уникати інших заходів за кордоном, де зазвичай можуть збиратися ізраїльтяни, через низку організованих нападів на уболівальників "Маккабі" після матчу в Амстердамі в четвер, 7 листопада, який офіційні особи назвали "погромом".

"За останні кілька днів серед пропалестинців / прихильників терористичної групи були виявлені заклики завдати шкоди ізраїльтянам і євреям під прикриттям протестів і демонстрацій, а також використовувати масову відвідуваність (спортивних і культурних заходів), щоб максимізувати шкоду та висвітлити це у ЗМІ", – йдеться в заяві Ради національної безпеки.

У застереженні ізраїльтянам радять "повністю уникати ігор і культурних заходів, в яких бере участь Ізраїль, протягом наступного тижня".

Зокрема, в заяві згадано про матч Ліги націй УЄФА в Парижі в четвер, а також ідеться про те, що є загрози євреям та ізраїльтянам у Брюсселі, Амстердамі й у неназваних "містах центральної Британії". Влада додає, що ізраїльтянам, які подорожують за кордон, слід уникати ідентифікації себе як таких. Мандрівникам рекомендують вивчати ризики в місцях призначення, зокрема дізнатися, чи є серед населення багато "мігрантів із країн, які виступають проти Ізраїлю".

Офіційні особи Парижа пообіцяли посилити заходи безпеки під час матчу в четвер, 14 листопада. Гру відвідає президент Франції Еммануель Макрон. Навколо стадіону "Стад де Франс" патрулюватимуть 2500 поліцейських на додаток до 1500, які нестимуть службу на вулицях Парижа й у громадському транспорті.