Ізраїль завдає ударів по об'єктах ХАМАС у Рафаху

Про це повідомляє The Times of Israel.

У ЦАХАЛ зазначили, що незабаром нададуть додаткову інформацію про операцію.

"Це оголошення було зроблено після того, як палестинські ЗМІ повідомили про серію ударів у районі, звідки ЦАХАЛ раніше закликав цивільних осіб евакуюватися", - йдеться у повідомленні.