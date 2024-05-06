Ізраїль завдає ударів по об'єктах ХАМАС у Рафаху
Ізраїльські військові заявили, що “цілеспрямовано” завдають ударів по об’єктах ХАМАС у східному Рафаху
Про це повідомляє The Times of Israel.
У ЦАХАЛ зазначили, що незабаром нададуть додаткову інформацію про операцію.
"Це оголошення було зроблено після того, як палестинські ЗМІ повідомили про серію ударів у районі, звідки ЦАХАЛ раніше закликав цивільних осіб евакуюватися", - йдеться у повідомленні.
- 5 травня ХАМАС завдав ракетного удару по контрольно-пропускному пункту на півдні Гази, унаслідок чого 3 ізраїльських солдатів загинули, ще 11 отримали поранення.
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