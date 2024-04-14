Ізраїль заявив, що ХАМАС відкинув пропозицію про перемир'я після нападу Ірану
Ізраїль заявив, що ХАМАС відхилив чергову пропозицію про припинення вогню від посередників на тлі ескалації напруженості після нападу Ірану
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними розвідки Ізраїлю, лідер ХАМАСу в Газі Ях'я Сінвар "продовжує використовувати напруженість у відносинах з Іраном" і "не бажає гуманітарної угоди та повернення заручників".
Згідно з заявою Моссаду, опублікованою офісом прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, Ізраїль продемонстрував гнучкість і готовність до переговорів.
Посередниками на переговорах виступають США, Катар і Єгипет.
Заява була оприлюднена попри попередні твердження про досягнення значного прогресу у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС. За словами міністра закордонних справ Ізраїлю Ізраеля Каца, останній раунд переговорів тоді закінчився на позитивній ноті.
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