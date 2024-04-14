Ізраїль заявив, що ХАМАС відкинув пропозицію про перемир'я після нападу Ірану

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними розвідки Ізраїлю, лідер ХАМАСу в Газі Ях'я Сінвар "продовжує використовувати напруженість у відносинах з Іраном" і "не бажає гуманітарної угоди та повернення заручників".

Згідно з заявою Моссаду, опублікованою офісом прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, Ізраїль продемонстрував гнучкість і готовність до переговорів.

Посередниками на переговорах виступають США, Катар і Єгипет.

Заява була оприлюднена попри попередні твердження про досягнення значного прогресу у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС. За словами міністра закордонних справ Ізраїлю Ізраеля Каца, останній раунд переговорів тоді закінчився на позитивній ноті.