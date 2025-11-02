Ізраїльська компанія CGI Group заявила, що з нею зв’язалися грабіжники Лувру із пропозицією продати викрадені коштовності
Ізраїльська охоронна компанія CGI Group повідомила, що до неї звернулися злодії, які стоять за недавнім пограбуванням Лувру, із пропозицією продати викрадені коштовності через даркнет
Про це повідомляє Ynet.
За словами керівництва компанії, зловмисники вимагали десятки мільйонів євро, проте Лувр проігнорував пропозицію, навіть після того, як грабіжники надали докази, що мають частину викраденого.
Як заявив генеральний директор CGI Group Цвіка Наве, компанія отримала зашифроване повідомлення через п’ять днів після нападу — 19 жовтня. У ньому невідома особа, яка представилась представником грабіжників, запропонувала провести переговори у даркнеті, обмеживши контакт 24 годинами.
Своєю чергою, компанія провела серію зашифрованих чатів з представником грабіжників і отримала підтвердження, що він дійсно володіє принаймні частиною викрадених предметів.
"Вони були на втіках і їм потрібно було швидко позбутися викраденого", — додав Наве.
Компанія заявила, що передала інформацію клієнту, який її найняв, а той повідомив керівництво Лувру. Втім, музей не відреагував на пропозицію впродовж шести днів, після чого зв’язок зі злодіями зник.
"Ми втратили довіру злодіїв, а Лувр упустив реальну можливість повернути коштовності", — зазначив він. - На жаль, здається, що тут зіграли роль его і вагання".
Музей Лувр заперечив будь-який прямий контакт з CGI Group. Компанія стверджує, що спілкування відбувалося через її італійський філіал і що, ймовірно, її найняла страхова компанія, пов'язана з музеєм.
- Грабіжники вкрали дев’ять предметів із колекції ювелірних виробів Наполеона та імператриці Жозефіни, включно з намистом, брошкою, тіарою та іншими коштовностями. При цьому найбільший діамант "Регент" вагою понад 140 каратів залишився на місці.
- Викрадені цінності з фінансової точки зору оцінюються у 88 мільйонів євро, проте з точки зору історичної пам'яті ці експонати для Франції є безцінними.
- 26 жовтня у Франції затримали 2 з 4 учасників пограбування Лувру, коли ті тікали до Африки.
- Також за попередніми даними, 26 жовтня французькі слідчі почали підозрювати, що банді перед рейдом надали конфіденційну внутрішню інформацію про систему безпеки Лувру.
