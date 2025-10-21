Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру

Про це прокурорка Лор Бекко сказала в ефірі RTL.

За її словами, зберігачка музею оцінила вартість викраденого під час пограбування Лувру 19 жовтня у 88 мільйонів євро.

"Ця сума справді вражає, але слід пам’ятати, що це економічна шкода, і вона аж ніяк не порівнянна з історичною втратою, яку спричинило це пограбування", - підкреслила прокурорка.

Бекко зазначила, що фахівці проводять експертизи зразків, зібраних із залишених злочинцями предметів і з автомобіля, що перевозив підйомник, використаний для проникнення до галереї.

Наразі слідство ідентифікувало чотирьох грабіжників, однак прокурорка не виключила, що їх може бути й більше.

"Цілком можливо, що навколо них діяли цілі команди, які допомагали реалізувати це пограбування, що було ретельно сплановане, - додала вона.