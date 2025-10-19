Злочинці пограбували Лувр: поцупили діадему Жозефіни і коштовності Наполеона
Ранком неділі, 19 жовтня 2025 року, у Луврі сталося пограбування — кілька злочинців розбили вікна, щоб викрасти коштовності
Про це повідомила міністерка культури Рашида Даті та газета Le Parisien.
Музей тимчасово закрито, а прокуратура Парижа розпочала розслідування за участю Бригади боротьби з бандитизмом (BRB).
За попередніми даними, особи, одягнені в капюшони, прибули на двох потужних скутерах і проникли до будівлі через набережну Сени, де проводилися будівельні роботи. За допомогою лопати вони потрапили до Галереї Аполлона на першому поверсі.
Двоє нападників увійшли до музею, а третій залишався на вулиці. Вони вкрали дев’ять предметів із колекції ювелірних виробів Наполеона та імператриці Жозефіни, включно з намистом, брошкою, тіарою та іншими коштовностями. При цьому найбільший діамант "Регент" вагою понад 140 каратів залишився на місці.
"Ризик полягає в тому, що деякі діаманти можуть потрапити в роздрібну торгівлю, що значно ускладнить їхнє повернення до музею", — зазначає джерело, близьке до розслідування.
Даті повідомила, що постраждалих немає, а музей залишатиметься зачиненим протягом усього дня. Правоохоронці продовжують розслідування інциденту.
- 18 червня у Парижі працівники найпопулярнішого музею світу розпочали страйк через "погіршення умов відвідування", тому тоді Лувр був змушений закритися на кілька годин.
