Грабіжникам допомагав один з охоронців Лувру, - The Telegraph

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Telegraph.

За результатами цифрових судово-медичних експертиз, докази свідчать про те, що співробітник служби безпеки контактував перед пограбуванням з особами, яких вважають злочинцями. Також перед крадіжкою, було передано конфеденційну інформацію.

"Є цифрові докази судово-медичної експертизи, які свідчать про співпрацю між одним з охоронців музею та злодіями. Було передано конфіденційну інформацію про безпеку музею", - зазначає видання.