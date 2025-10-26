Грабіжникам допомагав один з охоронців Лувру, - The Telegraph
Слідчі підозрюють, що банді перед рейдом надали конфіденційну внутрішню інформацію про систему безпеки Лувру
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Telegraph.
За результатами цифрових судово-медичних експертиз, докази свідчать про те, що співробітник служби безпеки контактував перед пограбуванням з особами, яких вважають злочинцями. Також перед крадіжкою, було передано конфеденційну інформацію.
