Головна Культура У Франції затримали 2 з 4 учасників пограбування Лувру, коли ті тікали до Африки: як їх вирахували
Оновлено

У Франції затримали 2 з 4 учасників пограбування Лувру, коли ті тікали до Африки: як їх вирахували

Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
12:45
Культура художній музей Лувр

Французька поліція розшукала та затримала двох з чотирьох підозрюваних у пограбуванні галереї Апполона у паризькому Луврі. Це сталося ввечері 25 жовтня, а офіційно підтверджено ранком неділі, 26 жовтня 2025 року

Зміст

Двох підозрюваних було взято під варту, повідомила суспільному мовнику France Info прокурорка Парижа Лор Беккуо.

Одного з цих двох чоловіків, за її словами, схопили в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль. 

Цей підозрюваний хотів  летіти до Алжиру, повідомило журналістам джерело, близьке до розслідування, підтверджуючи попередню інформацію Paris Match. "Двох осіб було ідентифіковано завдяки їхній ДНК, знайденій на місці події в музеї Лувр", - зазначає France Info.

Другий підозрюваний був затриманий у паризькому передмісті Сена-Сен-Дені, розповідає Le Figaro.

Куди прямували ці двоє підозрюваних

Один із затриманих прямував до Алжиру, а другий - намагався утікти до Малі, поінформував ранком 26 жовтня часопис Paris Match. Того, що збирався до Алжиру, затримали поліцейські Національного управління прикордонної поліції, а потім передали слідчим Бригади боротьби з бандитизмом судової поліції Парижа, які відповідають за це розслідування. "Цієї неділі, 26 жовтня, відбудеться присвячене йому судове слухання в рамках поліцейського арешту. Мета засідання полягатиме у тому, щоб з'ясувати, чи брав цей підозрюваний безпосередню участь у пограбуванні", - розповідає видання.

Розшукуються ще двоє підозрюваних. Розслідування триває, оскільки у видовищному пограбуванні Лувру 19 жовтня брали участь четверо осіб.

Читайте також: Пограбування варте Арсена Люпена: як з Лувру вкрали скарби Наполеона, а колись так само зникла "Мона Ліза"

При цьому кількість слідчих, які розшукують решту злочинної групи, збільшено з шістдесяти до "понад ста", написала у неділю, 26 жовтня, газета Journal du Dimanche. Розслідування проводять Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) та Центральне управління з боротьби з торгівлею культурними цінностями (OCBC).

