У Франції затримали 2 з 4 учасників пограбування Лувру, коли ті тікали до Африки: як їх вирахували
Французька поліція розшукала та затримала двох з чотирьох підозрюваних у пограбуванні галереї Апполона у паризькому Луврі. Це сталося ввечері 25 жовтня, а офіційно підтверджено ранком неділі, 26 жовтня 2025 року
Двох підозрюваних було взято під варту, повідомила суспільному мовнику France Info прокурорка Парижа Лор Беккуо.
Одного з цих двох чоловіків, за її словами, схопили в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль.
Цей підозрюваний хотів летіти до Алжиру, повідомило журналістам джерело, близьке до розслідування, підтверджуючи попередню інформацію Paris Match. "Двох осіб було ідентифіковано завдяки їхній ДНК, знайденій на місці події в музеї Лувр", - зазначає France Info.
Другий підозрюваний був затриманий у паризькому передмісті Сена-Сен-Дені, розповідає Le Figaro.
Куди прямували ці двоє підозрюваних
Один із затриманих прямував до Алжиру, а другий - намагався утікти до Малі, поінформував ранком 26 жовтня часопис Paris Match. Того, що збирався до Алжиру, затримали поліцейські Національного управління прикордонної поліції, а потім передали слідчим Бригади боротьби з бандитизмом судової поліції Парижа, які відповідають за це розслідування. "Цієї неділі, 26 жовтня, відбудеться присвячене йому судове слухання в рамках поліцейського арешту. Мета засідання полягатиме у тому, щоб з'ясувати, чи брав цей підозрюваний безпосередню участь у пограбуванні", - розповідає видання.
Розшукуються ще двоє підозрюваних. Розслідування триває, оскільки у видовищному пограбуванні Лувру 19 жовтня брали участь четверо осіб.
Читайте також: Пограбування варте Арсена Люпена: як з Лувру вкрали скарби Наполеона, а колись так само зникла "Мона Ліза"
При цьому кількість слідчих, які розшукують решту злочинної групи, збільшено з шістдесяти до "понад ста", написала у неділю, 26 жовтня, газета Journal du Dimanche. Розслідування проводять Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) та Центральне управління з боротьби з торгівлею культурними цінностями (OCBC).
- Грабіжники вкрали дев’ять предметів із колекції ювелірних виробів Наполеона та імператриці Жозефіни, включно з намистом, брошкою, тіарою та іншими коштовностями. При цьому найбільший діамант "Регент" вагою понад 140 каратів залишився на місці.
- Викрадені цінності з фінансової точки зору оцінюються у 88 мільйонів євро, проте з точки зору історичної пам'яті ці експонати для Франції є безцінними.
- Станом на ранок 26 жовтня їх ще не було знайдено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.24
- EUR Купівля 48.49Продаж 49.2
- Актуальне
- Важливе