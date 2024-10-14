Ізраїльські танки прорвалися на базу миротворців у Лівані, - ООН
Організація Об'єднаних Націй заявила, що два танки армії Ізраїлю прорвалися через ворота бази миротворчих сил на півдні Лівану
Про це повідомляє Reuters.
У своїй заяві миротворчі сили ООН повідомили, що два ізраїльські танки Merkava знищили головні ворота бази та з силою увійшли в неділю вранці перед світанком. Після того, як танки відійшли, снаряди вибухнули за 100 метрів від них, випустивши дим, який рознісся по базі та викликав нудоту в персоналу ООН.
"Це не штурм бази. Танк не намагався проникнути на базу. Він потрапив під шквальний вогонь, в результаті якого загинуло багато людей, і який від'їхав назад, щоб уникнути небезпеки", - сказав журналістам міжнародний речник ізраїльських військових Надав Шошані.
У заяві військові заявили, що використовували димову завісу, щоб забезпечити прикриття для евакуації поранених солдатів, але їхні дії не становили небезпеки для миротворчих сил ООН.
Реакція світу
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, за словами речника ООН Стефана Дюжарріка, заявив, що "прапор ООН продовжує майоріти" на миротворчій базі. Водночас він повторив попередження, що миротворці не повинні ставати цілями.
"Напади на миротворців є порушенням міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право. Це може бути воєнним злочином", - сказав Дюжаррік.
Міністр оборони США Ллойд Остін під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом "підкреслив важливість того, щоб Ізраїль вжив усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки миротворчих сил і збройних сил Лівану".
Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні у неділю поговорила з ізраїльським колегою телефоном та засудила "неприйнятні" атаки Ізраїлю.
- Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша із закликом вивести миротворців UNIFIL з районів бойових дій на півдні Лівану, заявивши, що "Хезболла" використовує їх як живий щит.
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