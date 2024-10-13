Нетаньягу закликав ООН вивести своїх миротворців із зони бойових дій у Лівані, стверджуючи, що "Хезболла" використовує їх як живий щит

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами Нетаньягу, Ізраїль неодноразово звертався до ООН з проханням про передислокацію UNIFIL, однак йому відмовляли.

"Генеральний секретарю, виведіть сили UNIFIL з-під удару. Це має бути зроблено прямо зараз, негайно", - закликав очільник ізраїльського уряду.

Він підкреслив, що присутність миротворців у районах, контрольованих "Хезболла", ставить під загрозу як життя самих миротворців, так і ізраїльських військовослужбовців.

"Ваша відмова евакуювати солдатів UNIFIL робить їх заручниками "Хезболли", - заявив Нетаньягу. - Це ставить під загрозу як їхні життя, так і життя наших солдатів".

Він наголосив на необхідності негайної евакуації UNIFIL з небезпечних зон, зазначивши, що це єдиний спосіб запобігти подальшим жертвам.

Прем'єр зазначив, що Ізраїль "шкодує про поранення" миротворців і зробить все можливе, щоб не допустити цього знову.

"Але простий і очевидний спосіб забезпечити це - просто вивести їх із небезпечної зони", - повторив Нетаньягу.