Нетаньягу закликав ООН вивести своїх миротворців із зони бойових дій у Лівані, стверджуючи, що "Хезболла" використовує їх як живий щит
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша із закликом вивести миротворців UNIFIL з районів бойових дій на півдні Лівану, заявивши, що "Хезболла" використовує їх як живий щит
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами Нетаньягу, Ізраїль неодноразово звертався до ООН з проханням про передислокацію UNIFIL, однак йому відмовляли.
"Генеральний секретарю, виведіть сили UNIFIL з-під удару. Це має бути зроблено прямо зараз, негайно", - закликав очільник ізраїльського уряду.
Він підкреслив, що присутність миротворців у районах, контрольованих "Хезболла", ставить під загрозу як життя самих миротворців, так і ізраїльських військовослужбовців.
"Ваша відмова евакуювати солдатів UNIFIL робить їх заручниками "Хезболли", - заявив Нетаньягу. - Це ставить під загрозу як їхні життя, так і життя наших солдатів".
Він наголосив на необхідності негайної евакуації UNIFIL з небезпечних зон, зазначивши, що це єдиний спосіб запобігти подальшим жертвам.
Прем'єр зазначив, що Ізраїль "шкодує про поранення" миротворців і зробить все можливе, щоб не допустити цього знову.
"Але простий і очевидний спосіб забезпечити це - просто вивести їх із небезпечної зони", - повторив Нетаньягу.
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У п'ятницю, 11 жовтня, ЦАХАЛ офіційно визнав, що поранив двох миротворців ООН унаслідок атаки по Лівану. Світові лідери засудили дії ізраїльських військових. Італія й Франція викликали своїх послів.
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