ЦАХАЛ поранив двох миротворців ООН під час удару по Лівану: світові лідери засудили дії Ізраїлю, Франція й Італія викликали послів
У п'ятницю, 11 жовтня, ЦАХАЛ офіційно визнав, що поранив двох миротворців ООН унаслідок атаки по Лівану. Світові лідери засудили дії ізраїльських військових. Італія й Франція викликали своїх послів
Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно із заявою ЦАХАЛу, ізраїльські "солдати, що діяли на півдні Лівану, помітили безпосередню загрозу для себе". У відповідь вони відкрили вогонь.
"Початковий огляд вказує на те, що під час інциденту було виявлено влучення в пост UNIFIL, розташований приблизно в 50 метрах від джерела загрози, що призвело до поранення двох співробітників UNIFIL", - йдеться в заяві.
Армія оборони Ізраїлю стверджує, що за кілька годин до інциденту ЦАХАЛ наказав персоналу UNIFIL увійти до захищених приміщень і залишатися там.
"ЦАХАЛ висловлює глибоке занепокоєння з приводу подібних інцидентів і зараз проводить ретельне розслідування на найвищому рівні командування для з'ясування деталей", - заявили у ЦАХАЛі.
Реакції світу
Франція й Італія викликали ізраїльських послів, назвавши удар по миротворцям ООН "навмисним нападом, що є серйозним порушенням міжнародного права", передає Politico.
Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що навіть після ударів з боку Ізраїлю "миротворці залишатимуться там, де вони перебувають".
"Ми ніколи не будемо тими, хто переїде, тому що хтось силою змусить нас переїхати", - підкреслив Кросетто.
Президент Ірландії Майкл Хіггінс назвав такий крок "обурливим"
Речник прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера заявив, що "життєво важливо, щоб миротворці і цивільне населення були захищені", і повторив заклик Лондона до "негайного припинення вогню".
"Всі сторони повинні завжди робити все можливе для захисту цивільних осіб і дотримання міжнародного права. Але ми продовжуємо повторювати це і закликаємо до негайного припинення вогню", - заявив він.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також "розкритикував і засудив напади" на миротворчу місію ООН.
Речник Європейської служби зовнішніх справ Пітер Стано заявив, що міністри ЄС обговорюватимуть це питання під час засідання Ради ЄС у понеділок.
Human Rights Watch (HRW) назвала напади Ізраїлю на миротворців "очевидним порушенням законів війни" і закликала країни-члени ООН провести розслідування.
Президент США Джо Байден закликав Ізраїль припинити вогонь по миротворцях ООН в Лівані, інформує The Times of Israel.
Відповідаючи на запитання журналіста в Білому домі, чи попросить він Ізраїль припинити вогонь, Байден відповів: "Безумовно, так".
Натомість президент Франції Емманюель Макрон подвоїв свій заклик до ембарго на постачання зброї Ізраїлю, заявивши, що "припинення експорту зброї", яка використовується в Газі та Лівані, є єдиним способом припинити бойові дії в цих регіонах.
"Ми всі це знаємо. Це унікальний важіль, який покладе цьому край", - заявив Макрон на саміті європейських і середземноморських лідерів на Кіпрі.
Президент Франції назвав "абсолютно неприйнятним" те, що миротворці ООН в Лівані "навмисно стають мішенню" для ізраїльських сил.
- 11 жовтня, тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті закликав ООН ухвалити резолюцію із закликом до негайного припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.95Продаж 45.57
- Актуальне
- Важливе