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Головна Світ ЦАХАЛ поранив двох миротворців ООН під час удару по Лівану: світові лідери засудили дії Ізраїлю, Франція й Італія викликали послів

ЦАХАЛ поранив двох миротворців ООН під час удару по Лівану: світові лідери засудили дії Ізраїлю, Франція й Італія викликали послів

Марія Науменко
11 жовтня, 2024 п'ятниця
22:44
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У п'ятницю, 11 жовтня, ЦАХАЛ офіційно визнав, що поранив двох миротворців ООН унаслідок атаки по Лівану. Світові лідери засудили дії ізраїльських військових. Італія й Франція викликали своїх послів

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно із заявою ЦАХАЛу, ізраїльські "солдати, що діяли на півдні Лівану, помітили безпосередню загрозу для себе". У відповідь вони відкрили вогонь. 

"Початковий огляд вказує на те, що під час інциденту було виявлено влучення в пост UNIFIL, розташований приблизно в 50 метрах від джерела загрози, що призвело до поранення двох співробітників UNIFIL", - йдеться в заяві.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що за кілька годин до інциденту ЦАХАЛ наказав персоналу UNIFIL увійти до захищених приміщень і залишатися там.

"ЦАХАЛ висловлює глибоке занепокоєння з приводу подібних інцидентів і зараз проводить ретельне розслідування на найвищому рівні командування для з'ясування деталей", - заявили у ЦАХАЛі.

Реакції світу

Франція й Італія викликали ізраїльських послів, назвавши удар по миротворцям ООН "навмисним нападом, що є серйозним порушенням міжнародного права", передає Politico.

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що навіть після ударів з боку Ізраїлю "миротворці залишатимуться там, де вони перебувають".

"Ми ніколи не будемо тими, хто переїде, тому що хтось силою змусить нас переїхати", - підкреслив Кросетто.

Президент Ірландії Майкл Хіггінс назвав такий крок "обурливим"

Речник прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера заявив, що "життєво важливо, щоб миротворці і цивільне населення були захищені", і повторив заклик Лондона до "негайного припинення вогню".

"Всі сторони повинні завжди робити все можливе для захисту цивільних осіб і дотримання міжнародного права. Але ми продовжуємо повторювати це і закликаємо до негайного припинення вогню", - заявив він.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також "розкритикував і засудив напади" на миротворчу місію ООН.

Речник Європейської служби зовнішніх справ Пітер Стано заявив, що міністри ЄС обговорюватимуть це питання під час засідання Ради ЄС у понеділок.

Human Rights Watch (HRW) назвала напади Ізраїлю на миротворців "очевидним порушенням законів війни" і закликала країни-члени ООН провести розслідування.

Президент США Джо Байден закликав Ізраїль припинити вогонь по миротворцях ООН в Лівані, інформує The Times of Israel.

Відповідаючи на запитання журналіста в Білому домі, чи попросить він Ізраїль припинити вогонь, Байден відповів: "Безумовно, так".

Натомість президент Франції Емманюель Макрон подвоїв свій заклик до ембарго на постачання зброї Ізраїлю, заявивши, що "припинення експорту зброї", яка використовується в Газі та Лівані, є єдиним способом припинити бойові дії в цих регіонах.

"Ми всі це знаємо. Це унікальний важіль, який покладе цьому край", - заявив Макрон на саміті європейських і середземноморських лідерів на Кіпрі.

Президент Франції назвав "абсолютно неприйнятним" те, що миротворці ООН в Лівані "навмисно стають мішенню" для ізраїльських сил.

  • 11 жовтня, тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті закликав ООН ухвалити резолюцію із закликом до негайного припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою".
Теги:
ООН
Франція
Італія
Ізраїль
Близький Схід
Іспанія
Ірландія
Велика Британiя
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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