Каллас запевнила, що до Спецтрибуналу проти злочину агресії РФ доєднаються 25 країн ЄС

Про це заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, цитує Укрінформ.

"Сьогодні 25 держав-членів ЄС зобов’язалися стати учасниками трибуналу", – сказала вона на пресконференції.

За словами Каллас, нині Євросоюз очікує на всі кошториси витрат, зокрема від Нідерландів.

"Режим Путіна розпочав цю війну і отже повинен зіткнутися з наслідками", – підкреслила пані дипломат.