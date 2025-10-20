Каллас запевнила, що до Спецтрибуналу проти злочину агресії РФ доєднаються 25 країн ЄС
25 європейських держав погодилися доєднатися до роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України
Про це заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, цитує Укрінформ.
"Сьогодні 25 держав-членів ЄС зобов’язалися стати учасниками трибуналу", – сказала вона на пресконференції.
За словами Каллас, нині Євросоюз очікує на всі кошториси витрат, зокрема від Нідерландів.
"Режим Путіна розпочав цю війну і отже повинен зіткнутися з наслідками", – підкреслила пані дипломат.
- 13 жовтня стало відомо, що Європейський Союз ухвалив рішення виділити кошти на запуск спеціального трибуналу, який розглядатиме воєнні злочини Росії.
