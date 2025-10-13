ЄС виділить кошти на запуск спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України

Про це він заявив під час пресконференції із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас, передає Офіс президента.

Під час зустрічі сторони обговорили деталі підготовки до створення міжнародного механізму притягнення російського керівництва до відповідальності за розв’язання війни проти України.

"Дуже важливий сигнал, який пані Кая Каллас привезла, – це щодо Спецтрибуналу. Що є рішення виділити гроші від Європейського Союзу. Це важливо. Питання важливе. Це свідчить про те, що ми говоримо про справедливість", – наголосив Зеленський.

Що передувало

20 квітня 2024 року Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві розпочати підготовку документів, що сприятимуть проведенню консультацій з Україною на тему створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії.

У лютому 2025 року генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив сподівання, що впецтрибунал для РФ запустять уже цьогоріч. Для цього потрібно створити структуру й надати ресурси.

21 березня очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення спецтрибуналу для Росії.

У травні в ОП заявили, що у 2025 році може бути завершене створення юридичної бази для спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Трибунал може запрацювати вже наступного року.

У червні нардепка Євгенія Кравчук казала, що Спецтрибунал щодо агресії проти України зможе розслідувати злочини не лише Росії, а й Білорусі та Північної Кореї, які стали союзниками Кремля в цій війні.