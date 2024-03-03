Канада оголосила про нові санкції проти РФ через смерть Навального

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані канадського уряду.

Як зазначила у своїй заяві міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, нові санкції будуть стосуватися шістьох російських чиновників, у тому числі високопосадовців і високопоставлених співробітників російської прокуратури, судової та пенітенціарної служб.