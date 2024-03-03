Канада оголосила про нові санкції проти РФ через смерть Навального
У неділю, 3 березня, Канада оголосила про новий раунд санкцій проти Росії у зв'язку зі смертю Олексія Навального
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані канадського уряду.
Як зазначила у своїй заяві міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, нові санкції будуть стосуватися шістьох російських чиновників, у тому числі високопосадовців і високопоставлених співробітників російської прокуратури, судової та пенітенціарної служб.
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У п'ятницю, 1 березня, Канада оголосила про введення додаткових обмежень на імпорт російських діамантів вагою 1 карат і вище в рамках скоординованих дій з іншими країнами G7.
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